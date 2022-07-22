أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين الجمعة 22 يوليو 2022.. صعود النفِيْس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين مساء الجمعة 22 يوليو / تموز 2022، تزامنا مع صعود المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين خلال التعاملات المسائية اليوم 192.10 شيكل (55.82 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 168.09 شيكل (48.85 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين نحو 144.08 شيكل (41.87 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 112.06 شيكل (32.56 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، الجمعة، فِيْ الأسواق المحلية، 5،974 ألف شيكل (1،736 دولاراً).

فِيْما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات المسائية اليوم نحو 1.345 ألف شيكل (390.77 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية.

تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد استقرت الفضة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.