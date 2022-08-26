أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين الجمعة 26 أغسطس 2022.. هبوط الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 آب 2022، بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة إلَّى 184.68 شيكل (56.49 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 161.60 شيكل (49.43 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين حوالي 138.51 شيكل (42.36 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 107.73 شيكل (32.95 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 12 قيراط 92.34 شيكل (28.24 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، فِيْ تعاملات الجمعة فِيْ الأسواق المحلية، 5،744 ألف شيكل (1،757).

فِيْما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات الصباحية اليوم نحو 1.293 ألف شيكل (395.41 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة فِيْ اتجاه أفقي، تحسبا لخطاب رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول فِيْ مؤتمر الاحتياطي الفِيْدرالي، بمشاركة كبار مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

وبلغ سعر أوقية الذهب فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 1756.7 دولار للأوقية، بانخفاض 0.11٪، وهُو انخفاض سبقه ارتفاع بنسبة 0.12٪ فِيْ بداية الجلسة.

اختبر الذهب أمس الخميس أعلى مستوى له فِيْ أسبوع واحد عَنّْد 1765 دولارًا للأوقية حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بشكل فعال فِيْ التعافِيْ الأخير للذهب، والذي انخفض إلَّى ما دون 1730 دولارًا الأسبوع الماضي.

فِيْ وقت لاحق من اليوم، سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي باول عرضًا تقديميًا، وسيكون أبرز خطاب، والذي من المتوقع أن يؤكد استمرار البنك المركزي فِيْ العمل بشكل حاسم لخفض التضخم، إشارات حول معدل الزيادة فِيْ أسعار الفائدة.

فِيْ حين أنه من المتوقع أن يمتنع باول عَنّْ إعطاء سعر مباشر، فإن الأسواق ستحلل الرسائل التي سيقدمها حول كَيْفَِيْة نظر البنك إلَّى مخاطر النمو وما إذا كان ذلك سيسمح بخفض سعر الفائدة.

وبعد أن انخفض الذهب من 1814 دولارًا فِيْ بداية يوليو الماضي، إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 1728 دولارًا لهذا الشهر ؛ عاد السعر يوم أمس الخميس، واقترب من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يوم عَنّْد 1767 دولار.