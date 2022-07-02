أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين السبت 2 يوليو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ بداية تعاملات اليوم السبت 2 تموز 2022 بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين اليوم السبت 205.99 شيكل (58.33 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 180.25 شيكل (51.04 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين نحو 154.50 شيكل (43.75 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 120.16 شيكل (34.02 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، اليوم السبت، فِيْ الأسواق المحلية 6.406 ألف شيكل (1،814 دولار).

فِيْما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات المحلية اليوم السبت نحو 1444 ألف شيكل (408.31 دولار).

وافقت المفوضية الأوروبية قبل أيام على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو، بعد توقف دام أكثر من عام ونصف.

وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي فِيْ الأراضي الفلسطينية إلَّى أن حزمة المساعدات الجديدة ستدعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية فِيْ الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال “هذه الحزمة تضاف إلَّى 92 مليون يورو سبق تقديمها لدعم الأونروا، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة 2022 إلَّى 317 مليون يورو، وهذا لا يشمل 25 مليون يورو إضافِيْة من المساعدات الإنسانية المعلن عَنّْها. بشهر مايو. “.