أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين السبت 23 يوليو 2022.. ركود شديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين خلال تعاملات يوم السبت 23 يوليو / تموز 2022، تزامناً مع شدة الركود فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين اليوم السبت 191.38 شيكل (55.57 دولار).

متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 167.46 شيكل (48.63 دولار). بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين نحو 143.53 شيكل (41.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر الجرام من الذهب عيار 14 نحو 111.64 شيكل (32.42 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 12 قيراط 95.69 شيكل (27.79 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، فِيْ تعاملات السبت فِيْ الأسواق المحلية، 5.952 ألف شيكل (1.728 دولار).

فِيْما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات الصباحية اليوم نحو 1،340 ألف شيكل (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام جلسة أمس الجمعة، نهاية الأسبوع بشكل ملحوظ، لتحقق أرباحًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

عزز الذهب مكاسبه، وارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.54٪ أو 9.21 دولار ليستقر عَنّْد 1.727.59 دولار للعقود الفورية.