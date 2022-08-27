أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين السبت 27 أغسطس 2022.. صعود هامشي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين خلال تداولات السبت 27 آب 2022 رغم تراجع “الثمين” عالميا وتسجيله خسارة أسبوعية.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ فلسطين، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 181.97 شيكل (55.95 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ فلسطين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 159.23 شيكل (48.96 دولار).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين إلَّى نحو 136.48 شيكل (41.96 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 106.15 شيكل (32.64 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ فلسطين

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 5،659 ألف شيكل (1،740 دولارًا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين (8 جرامات عيار 21) نحو 1،274 ألف شيكل (391.67) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة. ليسجل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بضغط ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، حذر باول من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة التضخم المتسارع.

فِيْ البيانات، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات فِيْ الولايات المتحدة – المعدلة للتضخم – بنسبة 0.2٪ فِيْ يوليو، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلَّى ارتفاع بنسبة 0.4٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عَنّْ جامعة ميشيغان إلَّى 58.2 نقطة فِيْ أغسطس، من مستوى يوليو عَنّْد 51.5 نقطة، وأعلى من التقديرات الأولية عَنّْد 55.1 نقطة.

عَنّْد التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2٪ أو 21.60 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1749.80 دولارًا للأوقية، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7٪.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3٪ إلَّى 108.755 نقطة.