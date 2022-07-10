أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 10 يوليو 2022.. استقرار “النفِيْس”

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، الأحد 10 يوليو 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأحد، ليبقى عَنّْد المستوى 84385 ألف ليرة (56.06 دولار)، مقارنة مع نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت، بحسب “. سعر الذهب اليوم “لمراقبة أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأحد مستقراً عَنّْد المستوى 63.290 ألف ليرة (42.05 دولاراً)، أي دون أن يشهد تغيراً عَنّْ سعر إغلاق تداولات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 49.225 ألف ليرة (32.7 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 42193 ألف ليرة (28.03 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، فِيْ لبنان خلال تعاملات الأحد، ليبقى عَنّْد 73.839 ألف ليرة (49.06 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.624 مليون ليرة (1744 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 590.712.000 ليرة (392.46 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، سجل الذهب خسارة أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعه الطفِيْف خلال تداولات نهاية الأسبوع، أول من أمس الجمعة.

على الرغم من انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ ثمانية أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وسجل الذهب فِيْ تعاملات فورية نحو 1744.07 دولار للأوقية. فِيْ حين بلغ سعر عقود الذهب الآجلة فِيْ الولايات المتحدة حوالي 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات بعد مكاسب فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب الذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء الماضي.