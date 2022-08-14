أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 14 أغسطس 2022.. “الأصفر” يصمد

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان صباح يوم الأحد 14 آب 2022 تزامناً مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي قدره 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان، ليبقى عَنّْد المستوى 87.651 ألف ليرة (58.04 دولار) وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 76.696 ألف ليرة (50.78 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان دون تغيير عَنّْد مستوى 65.739 ألف ليرة (43.53 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة. فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 51130 ألف ليرة (33.86 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.725 مليون ليرة (1805 دولارات)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 613.569 ألف ليرة (406.28 دولار)، ما يعَنّْي أنه لم يشهد تغيراً عَنّْ سعر تداول أمس السبت.

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.