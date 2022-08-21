أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 21 أغسطس 2022.. خفوت بريق “الثمين”

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 21 آب 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان نحو 85.157 ألف ليرة (56.23 دولار)، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد حوالي 74.514 ألف ليرة (49.20 دولار)، ما يعَنّْي أنه لم يشهد تغييرا عَنّْ إغلاق تداولات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان 63.869.000 ليرة (42.17 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49675 ألف ليرة (32.80 دولار)، مقابل 49.730 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.648 مليون ليرة (1749 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 596.115 ألف ليرة (393.59 دولار).

أسعار الذهب العالمية

سجل المعدن الثمين أول انخفاض أسبوعي له فِيْ شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية أسبوع التداول).

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

خلال تداولات الجمعة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى تراجع المعدن المقوم بالدولار بدون عائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ Oanda، إن المعدن الثمين “أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع الماضي فِيْ بعض الأحيان وقد يرتد بسرعة إذا تراجعت زيادة الدولار.”

قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، خسرت الفضة نحو 7.6٪ خلال الأسبوع الماضي، فِيْما قد يكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2022.