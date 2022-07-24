أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 24 يوليو 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، صباح يوم الأحد 24 يوليو 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وجاء تراجع المعدن الثمين مع ارتفاع سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان 83.688 ألف ليرة (55.57 دولار) مقابل 84105 ألف ليرة (55.57 دولار) أمس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 73.228 ألف ليرة (48.63 دولار)، مقابل 73.594 ألف ليرة (48.63 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62767 ألف ليرة (41.68 دولار) مقابل 63.080 ألف ليرة (41.68 دولار) خلال تعاملات أمس السبت، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ الذهب. الأسعار.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48818 ألف ليرة (32.42 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وصل سعر الأوقية اليوم فِيْ لبنان إلَّى 2.602 مليون ليرة لبنانية (1728 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 585.828 ألف ليرة (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة الماضي.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار المعادن الثمينة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام الخميس الماضي، عَنّْدما وصلت إلَّى 1680.25 دولار للأوقية، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 1.3٪.

خلال تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، ارتفع المعدن الثمين فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1،727.64 دولارًا للأونصة، بينما سجل انتعاشًا فِيْ التعاملات الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 0.8٪ ليصل إلَّى 1745.3 دولارًا للأونصة.