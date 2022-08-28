أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 28 أغسطس 2022.. حذر وترقب

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، الأحد 28 آب 2022، بالتزامن مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان نحو 85.038 ألف ليرة (55.95 دولار)، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد حوالي 74410 ألف ليرة (48.96 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ لبنان اليوم 63779 ألف ليرة (41.96 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 49606 ألف ليرة (32.64 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2644 مليون جنيه (1740 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 595.280.000 ليرة (391.67 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن الفائدة الأمريكية.

فِيْ خطاب ألقاه فِيْ المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية فِيْ جاكسون هُول، حذر باول من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة التضخم المتسارع.

على صعيد البيانات، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات فِيْ الولايات المتحدة – المعدلة حسب التضخم – بنسبة 0.2٪ فِيْ يوليو، أقل من التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.4٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عَنّْ جامعة ميشيغان إلَّى 58.2 نقطة فِيْ أغسطس، من مستوى يوليو عَنّْد 51.5 نقطة، وأعلى من التقديرات الأولية عَنّْد 55.1 نقطة.

عَنّْد التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر بنسبة 1.2٪ أو 21.60 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1749.80 دولارًا للأوقية، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.7٪.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3٪ إلَّى 108.755 نقطة.