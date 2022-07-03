أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 3 يوليو 2022.. هدوء حذر

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الأحد 3 يوليو 2022، تزامنا مع استمرار إغلاق التعاملات فِيْ الأسواق العالمية.

الأسواق العالمية هِيْ عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان عَنّْد مستوى 88169 ألف ليرة (58.33 دولار)، وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. مراقبة أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان عَنّْد المستوى 66128 ألف ليرة (43.75 دولار)، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.432 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 44.085 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 77.150 ألف ليرة (51.04 دولار) وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.742 مليون ليرة (1814 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 617.199 ألف ليرة (408.31 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا دون مستوى 1800 دولار للأوقية، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر بعض الانتعاش ويعود للارتفاع مسجلا 1811 دولارا للأوقية فِيْ التعاملات الفورية.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع، وخرجت من أسوأ ربع لها (أبريل-يونيو) منذ أوائل عام 2022.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، واستمر هذا فِيْ جعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.