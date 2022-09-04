أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 4 سبتمبر 2022.. فرصة للشراء

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال تعاملات صباح الأحد 4 سبتمبر 2022، تزامنا مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن الثمين.

وأسواق الذهب العالمية تقضي عطلة يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، عَنّْد حوالي 83.554 ألف ليرة (55.10 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد حوالي 73.112 ألف ليرة (48.21 دولار).

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ لبنان عَنّْد حوالي 62667 ألف ليرة (41.32 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48740 ألف ليرة (32.14 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ لبنان

واستقر سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، عَنّْد حوالي 2.598 مليون ليرة (1714 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 584892 ألف ليرة (385.68 دولار).

أسعار الذهب العالمية

سجل الذهب خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل الدولار إلَّى أعلى ذروة له منذ 20 عامًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة الماضية، من التخفِيْف من خسائره عَنّْدما ارتفع فِيْ التعاملات الفورية بنحو 0.86٪ ليسجل 1712.19 دولار للأونصة، ورغم ذلك ظل منخفضًا خلال أسبوع التداول باعتباره كامل.

وسجلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1.722.60 دولار للأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي واقترب من أعلى مستوياته فِيْ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

كانت العملة الأمريكية فِيْ ارتفاع منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي أن أسعار الفائدة ضرورية للبقاء مرتفعة “لبعض الوقت” من أجل كبح جماح التضخم.