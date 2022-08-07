أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأحد 7 أغسطس 2022.. عيار 21 فوق 76 ألف ليرة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، فِيْ تعاملات يوم الأحد 7 آب 2022، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

استقر غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان عَنّْد 86.870.000 جنيه (57.15 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 76.013 ألف ليرة (50.01 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ لبنان اليوم 65154 ألف ليرة (42.86 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 50675 ألف ليرة (33.34 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.701 مليون جنيه (1777 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 608.106 ألف ليرة (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

وتمكن المعدن الثمين خلال تعاملات الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة من تسجيل أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب تعاملاته يوم الجمعة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ الأسبوع الماضي.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1.791.2 دولار للأوقية.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.