أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 13 يوليو 2022.. هبوط حاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المسائية ليوم الأربعاء 13 تموز / يوليو 2022، تزامنا مع استقرار “الثمين” عالميا وترقبا لبيانات التضخم.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الأربعاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى سعر يتراوح بين 29350 ليرة للشراء و 29400 ليرة للبيع لكل دولار.

وسجل سعر الدولار فِيْ لبنان خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، سعراً تراوح بين 29500 و 29600 ليرة للدولار، بحسب موقع “سفِيْر الشمال” اللبناني.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 83955 ألف ليرة (55.12 دولار) مقابل 84714 ألف ليرة (55.62 دولار) فِيْ ختام تداولات الثلاثاء، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم». مراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الأربعاء، إلَّى 62.967 ألف ليرة (41.34 دولار)، مقابل 63.537 ألف ليرة (41.71 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 48.974 ألف ليرة (32.15 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 41978 ألف ليرة (27.56 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 73.462 ألف ليرة (48.23 دولاراً) مقابل 74127 ألف ليرة (48.67 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات الثلاثاء.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات ليل الأربعاء نحو 2.611 مليون ليرة (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 587.7 ألف ليرة (385.84 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ أكثر من 9 أشهر يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي).

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1725.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.30 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلَّى 1722.00 دولار.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، “التجار يجلسون على حافة مقاعدهم فِيْ انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي”، ومن المرجح أن يتخذ المستثمرون فِيْ العملات والذهب تحركات عَنّْد الحاجة فقط.

من المتوقع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو من وزارة العمل الأمريكية فِيْ وقت لاحق اليوم، لتسارع على أساس شهري وسنوي عَنّْد 1.1٪ و 8.8٪ على التوالي.

قد توحد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من الشهر فِيْ محاولة لكبح جماح التضخم.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تبقي المستثمرين بعيدًا عَنّْ المعدن الأصفر غير المربح.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ 20 عامًا، مما أبقى الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.4٪ إلَّى 18.97 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3٪ إلَّى 843.58 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2٪ إلَّى 2031.18 دولارًا.