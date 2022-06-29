أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الأربعاء 29 يونيو 2022.. تراجع حاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الأربعاء 29 يونيو 2022، رغم استئناف «النفِيْس» الصعود فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، فِيْ لبنان، خلال تعاملات مساء الأربعاء، 29 حزيران / يونيو 2022، لينخفض ​​إلَّى 88.269.000 ليرة (58.41 دولار)، مقابل 88.875 ألف ليرة (58.73 دولار) بنهاية تعاملات أمس.، الثلاثاء، بحسب منصة “lebanon.gold-price”. -اليوم “لمراقبة سعر الذهب فِيْ لبنان بشكل آني.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 66203 ألف ليرة (43.81 دولار)، مقابل 66657 ألف ليرة (44.05 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 51490 ألف ليرة (34.07 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 44134 ألف ليرة (29.21 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم فِيْ لبنان، إلَّى مستوى 77.237.000 ليرة (51.11 دولار)، مقابل 77.767 ألف ليرة (51.39 دولار) فِيْ ختام تعاملات الثلاثاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.745 مليون ليرة (1817 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 617897 ألف ليرة (408.89 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انتعشت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدفوعة بانخفاض طفِيْف فِيْ العوائد، مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة فِيْ التأثير على جاذبيتها كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلَّى 1826.98 دولار للأوقية بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش مرتديا من أدنى مستوى فِيْ أسبوعين عَنّْد 1811.70 دولار الذي لامسه فِيْ وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1826.60 دولار.

تراجعت أسواق الأسْهُمْ العالمية وانخفضت عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من أن يدفع صناع السياسة النقدية اقتصاداتهم إلَّى الركود فِيْ جهُودهم لكبح التضخم.

قال محللون إن الذهب قد تتبع معَنّْويات ضعيفة فِيْ أسواق السلع الأوسع بالإضافة إلَّى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.7٪ إلَّى 20.99 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 2.8٪ إلَّى 935.27 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 5.3٪ إلَّى 1972.76 دولارًا.