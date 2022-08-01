أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 1 أغسطس 2022.. هبوط جماعي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ لبنان، صباح اليوم الاثنين، التعاملات الصباحية فِيْ 1 آب 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان ليسجل 85955 ألف ليرة (56.73 دولار) مقابل 86272 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 75.212 ألف ليرة (49.64 دولار)، مقابل 75.490 ألف ليرة، فِيْ ختام تعاملات اليوم السابق.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 64467 ألف ليرة (42.55 دولار) مقابل 64705 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وبخصوص أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 50.140 ألف ليرة (33.09 دولار)، مقابل 50326 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ لبنان 2.673 مليون ليرة لبنانية (1764 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 601.700 ألف ليرة (397.14 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعد أن حققت أفضل مكاسب الأسبوع الماضي فِيْ 5 أشهر.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.14٪، أو ما يعادل 2.35 دولار، إلَّى 1763.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 651 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.11٪ أو ما يعادل 1.9 دولار إلَّى 1779.9 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 20.92 فِيْ المائة إلَّى 2099.52 دولار، وتراجعت الفضة 0.13 فِيْ المائة إلَّى 20.16 دولار للأوقية، فِيْ حين زاد البلاتين 0.17 فِيْ المائة إلَّى 891.45 دولار.