أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 15 أغسطس 2022.. “الأصفر” يهبط

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ لبنان، صباح يوم الاثنين 15 آب 2022، تزامناً مع تراجع “الثمين” فِيْ بداية تداولات الأسبوع عالمياً.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي قدره 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان نحو 87.372 ألف ليرة (57.64 دولار)، مقابل 87.651 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) بنحو 76،452 ألف ليرة (50.43 دولاراً)، مقابل 76،696 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان عَنّْد مستوى 65.530 ألف ليرة (43.23 دولار)، مقابل 65.739 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 50967 ألف ليرة (33.62 دولار)، مقابل 51130 ألف ليرة بنهاية تعاملات الأحد.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.717 مليون ليرة (1.793 دولار)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 611.618 ألف ليرة (403.47 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انتعاش الدولار وسط توقعات برفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل حاد، مما زاد الضغط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلَّى 1791.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1807.30 دولار.

محا الدولار خسائره السابقة، وارتفع بنسبة 0.2٪ أمام منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، المقرر يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع سعر الفائدة فِيْ المستقبل.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر غير المربح.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه المشكلات نفسها سلبية فِيْ النهاية”.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 1.2 فِيْ المائة إلَّى 20.57 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3 فِيْ المائة إلَّى 950.37 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عَنّْد 2222.23 دولارًا.