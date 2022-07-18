أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 18 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات يوم الاثنين 18 يوليو 2022، بالتوازي مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الظهِيْرة إلَّى نحو 83.365 ألف ليرة (55.32 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 72.946 ألف ليرة (48.40 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62.524 ألف ليرة (41.49 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48630 ألف ليرة (32.27 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ لبنان، خلال تعاملات الظهِيْرة، الى نحو 2.592 مليون ليرة (1720 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 583.566 الف ليرة (387.24 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعض الشيء، فِيْ حين تراجع المستثمرون عَنّْ توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل.

وارتفع سعر الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلَّى 1719.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له فِيْ نحو عام الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1714.30 دولار.

انخفض الدولار عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، منخفضًا 0.3٪، مما خفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار للمشترين بالعملات الأخرى.

أشار مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الجمعة إلَّى أنهم سوف يلتزمون برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعات البنك المركزي المقرر عقدها فِيْ 26-27 يوليو.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4٪ إلَّى 862.69 دولارًا للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلَّى 1875.12 دولار.