أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 22 أغسطس 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 22 آب 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان نحو 84658 ألف ليرة (55.80 دولار)، مقابل 85175 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 74.077 ألف ليرة (48.83 دولار)، مقابل 74.514 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان 63494 ألف ليرة (41.85 دولار)، مقابل 63869 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 49384 ألف ليرة (32.55 دولار)، مقابل 49675 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.632 مليون ليرة (1736 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 592.620 ألف ليرة (390.64 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 14 دولارًا يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من 3 أسابيع، متأثرة بقوة الدولار.

يأتي ذلك وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.82٪، أي ما يعادل 14.40 دولارًا، ليسجل مستوى 1748.50 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، الجمعة الماضية، بانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلة أدنى مستوى لها فِيْ 3 أسابيع، مع صعود الدولار الأمريكي.

وسجلت أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي خسائر بنحو 2.9٪، لتسجل أول انخفاض أسبوعي فِيْ 5 أسابيع.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.70٪ ليسجل 1734.82 دولار للأوقية.

فِيْ الوقت نفسه، انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – لتسليم سبتمبر – بنسبة 1.20 ٪، عَنّْد 18.95 دولارًا للأوقية.

كَمْا انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.18٪ ليسجل 888.58 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.61٪ إلَّى 2095.40 دولارًا للأوقية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ إلَّى أعلى مستوى فِيْ شهر واحد مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ شهر واحد، مما أدى إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المربح.