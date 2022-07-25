أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 25 يوليو 2022.. ارتفاع “غير متوقع”

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، صباح يوم الاثنين 25 تموز / يوليو 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم فِيْ لبنان، 83.932 ألف ليرة (55.56 دولار)، مقابل 83.688 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 73.442 ألف ليرة (48.62 دولار)، مقابل 73.228 ألف ليرة، فِيْ ختام تعاملات اليوم السابق.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62950 ألف ليرة (41.67 دولار) مقابل 62.767 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة فِيْ الذهب. الأسعار.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48960 ألف ليرة (32.41 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر الأونصة اليوم فِيْ لبنان 2610 مليون ليرة (1728 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 587.536 ألف ليرة (388.93 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي هذا الأسبوع إلَّى تراجع الطلب على الذهب.

وتراجع سعر الذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.84 دولار للأوقية اعتبارا من 0110 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1718.70 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد إن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ وأقرت بخطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

صرحت يلين لشبكة NBC بأن أرقام التوظيف الأمريكية القوية والإنفاق الاستهلاكي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس فِيْ حالة ركود حاليًا.

فِيْ الأسبوع الماضي، انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة ارتفاع التضخم عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد فِيْ مقابلة نُشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلَّى هدفه، 2٪.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.6 فِيْ المائة إلَّى 18.48 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 فِيْ المائة إلَّى 868.62 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 فِيْ المائة إلَّى 1999.94 دولار.