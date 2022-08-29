أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 29 أغسطس 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، صباح الاثنين 29 آب 2022، تزامنا مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى نحو 84.540 ألف ليرة (55.42 دولار)، مقابل 85.038 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 73.974 ألف ليرة (48.50 دولار)، مقابل 74410 ألف ليرة بنهاية تعاملات الأحد.

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً اليوم فِيْ لبنان، إلَّى مستوى 63.406 ألف ليرة (41.57 دولاراً)، مقابل نحو 63779 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، بحسب “سعر الذهب اليوم”. منصة متخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وبخصوص أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 49315 ألف ليرة (32.33 دولار) مقابل 49606 ألف ليرة فِيْ آخر تعاملات يوم الأحد.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.629 مليون ليرة (1724 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 591792 ألف ليرة (387.98 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 13 دولارًا فِيْ التعاملات المبكرة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.76٪، أو ما يعادل 13.2 دولارًا، إلَّى 1725.16 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.79٪، بما يعادل 13.75 دولارًا، لتصل إلَّى 1.736.05 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.82٪ إلَّى 18.4 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.16٪ إلَّى 842.9 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6٪ إلَّى 2120 دولارًا.