أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 4 يوليو 2022.. سوق ضد التيار

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات الاثنين 4 يوليو 2022، على الرغم من صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان عَنّْد مستوى 88.031 ألف ليرة (58.33 دولار) مقابل 88169 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للرصد. أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان عَنّْد مستوى 66.024 ألف ليرة (43.75 دولار)، مقابل 66128 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 51351 ألف ليرة (33.91 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 44.015 ألف ليرة (29.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 77.029 ألف ليرة (50.87 دولار)، مقابل 77.150 ألف ليرة بنهاية تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.737 مليون ليرة (1808 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 616228 ألف ليرة (406.93 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أبقت عائدات السندات الضعيفة أسعار المعدن الأصفر فوق 1800 دولار، وهُو ما عارض بشكل هامشي الضغط من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 0833 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب – تسليم أغسطس – بنسبة 0.40٪، ليصل إلَّى مستوى 1808.70 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الماضي على تراجع، حيث سجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

من ناحية أخرى، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 1807.09 دولار للأوقية.

أسعار المعادن الأخرى

ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.32٪ عَنّْد 19.73 دولار للأوقية.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.83٪ ليسجل 885.35 دولار للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 1.13٪ إلَّى 1937.49 دولارًا للأوقية.