أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 5 سبتمبر 2022.. الأصفر يلمع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال تعاملات صباح الاثنين 5 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، إلَّى حوالي 83،984 ألف ليرة (55.09 دولار)، مقابل 83،554 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم. مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 73.487 ألف ليرة (48.21 دولار) مقابل نحو 73111 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان بنحو 62989 ألف ليرة (41.32 دولار) مقارنة بنحو 62666 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

وبخصوص أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48991 ألف ليرة (32.14 دولار) مقابل 48740 ألف ليرة أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، نحو 2.611 مليون جنيه (1713 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات عيار 21) نحو 587.900 ألف ليرة (385.66 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتواصل جني المكاسب بعد أن سجلت أفضل أداء لها فِيْ شهر فِيْ الجلسة السابقة.

يأتي ذلك بدعم من تقرير الوظائف الأمريكية فِيْ أغسطس، مما يشير إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أدى ارتفاع الدولار، وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، إلَّى الحد من مكاسب المعدن الأصفر.

بحلول الساعة 0815 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – فِيْ نهاية التداول بنسبة 0.01٪، ليسجل 1،722.80 دولارًا للأوقية.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الجمعة بارتفاع بنحو 13 دولاراً، لكنها سجلت التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، بخسارة بنحو 1.5٪.

ارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.03٪ إلَّى 1712.65 دولار للأوقية.

معادن ثمينة أخرى

ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.78٪، عَنّْد 18.02 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.62٪، إلَّى 844.27 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.93٪، عَنّْد 2042.76 دولارًا للأوقية.