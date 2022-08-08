أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الإثنين 8 أغسطس 2022.. صعود غير متوقع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، فِيْ تعاملات يوم الاثنين 8 آب 2022، رغم تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم فِيْ لبنان، إلَّى 86904 ألف ليرة (57.08 دولار)، مقابل 86870 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 76.043 ألف ليرة (49.94 دولاراً) مقابل 76.013 ألف ليرة أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان نحو 65179 ألف ليرة (42.81 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 50.694 ألف ليرة (33.30 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.702 مليون جنيه (1.775 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 608.343 ألف ليرة (399.55 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بارتفاع عائد الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي هذا بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي من فرص رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 0825 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.04٪ ليسجل مستوى 1790.40 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، منخفضة بنحو 16 دولارا، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

كَمْا انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.11٪ ليسجل 1773.46 دولار للأوقية.

المعادن الثمينة

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.92٪، عَنّْد 20.02 دولار للأوقية.

فِيْ غضون ذلك، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.42٪ ليسجل 932.32 دولار للأوقية.

ارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.10٪ عَنّْد 2152.75 دولار للأوقية.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عَنّْد 106.77 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى ليوم الجمعة عَنّْد 106.93، وهُو الأقوى منذ 28 يوليو.

ذكرت رويترز أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب عادة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

حامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها فِيْ أكثر من أسبوعين.