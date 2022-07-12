أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 12 يوليو 2022.. عكس الاتجاه

انتعشت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، مساء الثلاثاء 12 يوليو / تموز 2022، على الرغم من استقرار “الثمين” عالميا، مع صعود الليرة مقابل الدولار.

ويحتل لبنان المرتبة العشرين عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي نحو 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، الثلاثاء، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى سعر تراوح بين 29200 ليرة للشراء و 29300 ليرة للبيع مقابل كل دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 84.714 ألف ليرة (55.62 دولار) مقابل 84139 ألف ليرة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» لرصد الذهب. الأسعار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى مستوى 63.537 ألف ليرة (41.71 دولار)، مقابل 63105 ألف ليرة (41.93 دولار) فِيْ ختام تعاملات يوم الاثنين.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 49417 ألف ليرة (32.44 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 42357 ألف ليرة (27.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 74.127 ألف ليرة (48.67 دولار)، مقابل 73.623 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2634 مليون ليرة (1730 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 593.014 ألف ليرة (389.33 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب يوم الثلاثاء، مع انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر فِيْ وقت سابق.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.