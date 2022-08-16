أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. عودة البريق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 آب 2022، وسط حالة من الاستقرار للمعدن النفِيْس عالميا.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي قدره 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان بنحو 87109 ألف ليرة (57.33 دولار) مقابل 86806 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 76222 ألف ليرة (50.16 دولار)، مقابل 75957 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان، عَنّْد مستوى 65333 ألف ليرة (43 دولاراً)، مقابل 65106 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم». متخصصون فِيْ أسعار الذهب.

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر الجرام من الذهب عيار 14 قيراط نحو 50814 ألف ليرة (33.44 دولاراً) مقابل 50637 ألف ليرة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.709 مليون ليرة (1783 دولار)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 609.778 ألف ليرة (401.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع الدولار والمخاوف من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلَّى الضغط على عائدات السندات الأمريكية.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1779.39 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ إلَّى 1795.70 دولارًا.

انخفض مؤشر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة إلَّى 2.7788٪، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على المعدن الأصفر غير ذي العائد.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع يوم الاثنين، حيث ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع فِيْ محاولة لشراء المعدن الأصفر، الذي يعد ملاذًا آمنًا، بعد بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة أثارت المخاوف. من الركود.

قال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق فِيْ سيتي إندكس، “إن مجموعة من البيانات الضعيفة من الصين أحيت المخاوف من ركود عالمي، مما أدى إلَّى ارتفاع الدولار على حساب المعادن”.

حافظ مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي على نبرة متشددة وأشاروا إلَّى المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام للحد من التضخم المرتفع.