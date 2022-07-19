أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 19 يوليو 2022.. مكاسب جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022، على الرغم من تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ لبنان، اليوم، خلال تعاملات منتصف النهار، إلَّى نحو 83.614.000 ليرة (55.15 دولاراً).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، حيث وصل إلَّى مستوى 73164 ألف ليرة (48.26 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62711 ألف ليرة (41.36 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.775 ألف ليرة (32.17 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ لبنان، خلال تعاملات الظهِيْرة، إلَّى نحو 2.600 مليون ليرة (1715 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 585.311 ألف ليرة (386.04 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف يوم الثلاثاء، حيث تنتظر البنوك المركزية تحركات لمواجهة التضخم، الذي وصل إلَّى مستويات قياسية فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الدولار، الأمر الذي جعل الأسعار عالقة فِيْ نطاق محدود، حيث امتنع المستثمرون عَنّْ القيام بمراهنات كبيرة قبل الاجتماعات الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

وبحلول الساعة 0812 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم أغسطس – بنسبة 0.06٪ ليسجل المستوى 1709.20 دولارًا للأوقية.

أغلقت أسعار الذهب يوم أمس الاثنين على ارتفاع للمرة الأولى فِيْ 3 جلسات متتالية، مع تراجع الدولار الأمريكي.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.14٪، ليصل إلَّى 1711.58 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.53٪ إلَّى 18.784 دولار للأوقية.

ارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.83٪، ليسجل 874.76 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.78٪، عَنّْد 1892.46 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا فِيْ وقت ينخفض ​​فِيْه الدولار بنسبة 0.5٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.