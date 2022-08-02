أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. مكاسب جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، صباح تداولات الثلاثاء 2 آب 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

صعد غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان ليسجل 86.034 ألف ليرة (57.07 دولار) مقابل 85955 ألف ليرة (56.73 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 75.282 ألف ليرة (49.94 دولار)، مقابل 75.212 ألف ليرة (49.64 دولار)، فِيْ نهاية تعاملات اليوم السابق.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 64527 ألف ليرة (42.80 دولار)، مقابل 64467 ألف ليرة (42.55 دولار)، فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب “سعر الذهب اليوم”. منصة متخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر الجرام من الذهب عيار 14 قيراط نحو 50187 ألف ليرة (33.29 دولار) مقابل 50.140 ألف ليرة (33.09 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ لبنان نحو 2676 مليون ليرة (1775 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 602.254 ألف ليرة (399.50 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ نحو شهر خلال تعاملات مساء الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، فِيْما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ تشديد السياسة النقدية.

وخلال التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب تراجعا طفِيْفا اليوم بنسبة 0.01٪، لتصل سعر الأوقية (الأونصة) إلَّى 1772.10 دولار، بعد أن سجلت فِيْ وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو عَنّْد 1774.95 دولار.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق فِيْ زينيتي “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب.”

ارتفع الذهب بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي، وهُو أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس، بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، جيروم باول، متشددًا نسبيًا بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضًا بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما فِيْ ذلك الانكَمْاش غير المتوقع فِيْ الاقتصاد الأمريكي فِيْ الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع فِيْ منطقة اليورو.

ستتم مراقبة تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة عَنّْ كثب لمعرفة تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

أسعار المعادن النفِيْسة اليوم

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفض سعر الفضة اليوم الثلاثاء فِيْ تعاملات فورية بنسبة 1.11٪ ليصل إلَّى 20128 دولارًا مقابل 20.30 دولارًا للأوقية عَنّْد إقفال تعاملات يوم الاثنين.

وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.25٪ إلَّى 901.35 دولار، مقارنة بـ 904.97 دولار فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر البلاديوم اليوم بنسبة 0.98٪، لينخفض ​​إلَّى 2170.02 دولاراً مقارنة بـ 2192.30 دولاراً فِيْ نهاية تعاملات يوم الاثنين.