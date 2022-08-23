أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. هبوط “غير متوقع”

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان مجدداً فِيْ التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23 آب 2022، رغم صعود المعدن النفِيْس عالمياً.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان نحو 85.064 ألف ليرة (55.87 دولار)، مقابل 85143 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 74.433 ألف ليرة (48.89 دولار)، مقابل 74502 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان مستوى 63.799 ألف ليرة (41.91 دولار) مقابل 63.858 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ الذهب. الأسعار.

وبخصوص أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 49.621 ألف ليرة (32.59 دولار)، مقابل 49.667 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.645 مليون ليرة (1738 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 595.461 ألف ليرة (391.13 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، منتعشة من أدنى مستوى لها فِيْ 3 أسابيع سجلت فِيْ الجلسة السابقة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.1٪، أو ما يعادل 1.8 دولار، لتصل إلَّى 1738.06 دولار للأونصة، بحلول “0314 صباحا بتوقيت جرينتش”.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.12٪، أي ما يعادل 2.5 دولار، لتصل إلَّى 1750.7 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.16٪ إلَّى 18.84 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.05٪ إلَّى 867.85 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.13٪ إلَّى 2014.78 دولارًا.