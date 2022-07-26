أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 26 يوليو 2022.. فرصة للبيع

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم فِيْ لبنان، صباح تداولات الثلاثاء 26 يوليو 2022، تزامنا مع صعود المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم فِيْ لبنان، 83.956 ألف ليرة (55.50 دولار)، مقابل 83601 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 73.463 ألف ليرة (48.56 دولار) مقابل 73152 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات اليوم السابق.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62.968 ألف ليرة (41.62 دولار) مقابل 62.702 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ الذهب. الأسعار.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48.975 ألف ليرة (32.37 دولار) مقابل 48767 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وصل سعر الاوقية (الاونصة) فِيْ لبنان اليوم الى 2.611 مليون ليرة لبنانية (1726 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 587.706 ألف ليرة (388.50 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، فِيْما يترقب المستثمرون حول العالم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.12٪، أو ما يعادل 2.17 دولار، إلَّى 1721.88 دولار للأونصة، هذا الصباح.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04٪ أو 0.7 دولار لتصل إلَّى 1719.75 دولار للأوقية.

فِيْما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.31٪ إلَّى 872.65 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.11٪ إلَّى 2005.5 دولارًا، وارتفعت الفضة 0.32٪ إلَّى 18.38 دولارًا للأوقية.