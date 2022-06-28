أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 28 يونيو 2022.. تواصل الهبوط

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على الرغم من تعافِيْ المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان 88.875 ألف ليرة (58.73 دولار) مقابل 89.161 ألف ليرة (58.81 دولار) خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 77.767 ألف ليرة (51.39 دولار)، مقابل 78.018 ألف ليرة (51.46 دولار)، فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى نحو 66657 ألف ليرة (44.05 دولار) مقابل 66872 ألف ليرة (44.11 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.844 ألف ليرة (34.26 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، إلَّى نحو 2.764 مليون ليرة (1827 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 622137 ألف ليرة (411.14 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفِيْفا، حيث تم تداول الذهب الفوري بسعر 1824.28 دولار للأوقية.

كَمْا تم تداول الذهب تسليم أغسطس عَنّْد 1826.9 دولار أمريكي، منتعشًا بنسبة 0.12٪.

وارتفعت أسعار النفط بالتزامن مع وعد مجموعة السبع بتشديد الضغط على الشؤون المالية لروسيا من خلال فرض عقوبات جديدة من بينها خطة لخفض سعر النفط الروسي.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات يوم الاثنين بعد بيانات طلبيات رأس المال والسلع المعمرة، وفاجأت مبيعات المنازل المعلقة بالاتجاه الصعودي عَنّْ الشهر السابق.

وصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى 3.1847٪ يوم الثلاثاء، مقارنة بإغلاقه فِيْ الولايات المتحدة عَنّْد 3.194٪ يوم الاثنين.

كَمْا ارتفع عائد السنتين أيضًا، حيث يتوقع التجار رفع سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية إلَّى 3.0974٪.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية حيث ضغط المستثمرون على التوقعات بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، إلَّى 103.91.

تؤثر قوة الدولار على أسعار الذهب، بينما يعطي انخفاضه فرصة للمعدن الثمين لتحقيق مكاسب فِيْ الأسواق العالمية.