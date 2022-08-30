أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، صباح الثلاثاء 30 آب 2022، تزامنا مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى نحو 84122 ألف ليرة (55.75 دولار)، مقابل 85.042 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 73609 ألف ليرة (48.78 دولار) مقابل 74414 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 63.093 ألف ليرة (41.81 دولار) مقارنة بنحو 63783 ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 49.071 ألف ليرة (32.52 دولار) مقابل 49608 ألف ليرة فِيْ آخر تعاملات يوم الاثنين.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2616 مليون ليرة (1734 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 588869 ألف ليرة (390.25 دولارا).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 5 دولارات.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.28٪، أو ما يعادل 5.12 دولار، إلَّى 1732.47 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 708 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة – تسليم ديسمبر – بنسبة 0.32٪ بما يعادل 5.65 دولار لتصل إلَّى 1744.05 دولار للأوقية.

ومن حيث المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.55٪ إلَّى 18.45 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.95٪ إلَّى 845.6 دولارًا.