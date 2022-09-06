أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على الرغم من صعود “النفِيْس” عالميا مع تصاعد مخاوف التضخم.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 83.475 ألف ليرة (54.99 دولارًا)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 73.043 ألف ليرة (48.12 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62608 ألف ليرة (41.24 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48.694 ألف ليرة (32.08 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ لبنان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 2.596 مليون ليرة (1710 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات عيار 21) نحو 584.342 ألف ليرة (384.94 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، مدعومة باستقرار الدولار وشراء الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي وتوقعات بتسارع التضخم العالمي على خلفِيْة ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع ذلك، يواجه المعدن النفِيْس بعض الضغوط، حيث ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مع تزايد التوقعات برفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ قراره المقبل يوم الخميس.

من ناحية أخرى، تحرك بنك الشعب الصيني فِيْ الاتجاه المعاكس، حيث خفض مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس، وأعلنت الحكومة الصينية عَنّْ إجراءات تحفِيْزية جديدة، فِيْ خطوات تهدف إلَّى دعم الاقتصاد.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.24٪ إلَّى 1726.90 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27٪ إلَّى 1714.88 دولارًا للأوقية.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 2.29٪ إلَّى 18.29 دولارًا للأونصة، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.61٪ عَنّْد 850.94 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.40٪ إلَّى 2061.62 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 109.65 نقطة.