أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الجمعة 1 يوليو 2022.. هبوط عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات مساء اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا أمام الدولار.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان إلَّى مستوى 87.246 ألف ليرة (57.72 دولار)، مقابل 88.978 ألف ليرة (58.41 دولار)، فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس، بحسب “لبنان”. سعر الذهب اليوم “لمراقبة أسعار الذهب خلال اليوم فِيْ لبنان. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى مستوى 65435 ألف ليرة (43.29 دولار)، مقابل 66.735 ألف ليرة (43.81 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50894 ألف ليرة (33.67 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 43.623 ألف ليرة (28.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب المقترض اليوم 21 فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 76342 ألف ليرة (50.50 دولار)، مقابل 77858 ألف ليرة (51.11 دولار) فِيْ نهاية تعاملات الخميس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.713 مليون ليرة (1795 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 610.734 ألف ليرة (404.03 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار يوم الجمعة، ويتجه المعدن الثمين إلَّى خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وصعود الدولار إلَّى خفض جاذبيته.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مايو أيار عَنّْد 1794.62 دولار. كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1798.60 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عَنّْد أدنى مستوياتها منذ 6 يونيو.

قال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة SBI Asset Management، إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الذهب قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشًا متوقعًا عَنّْدما يأتي الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

سعر الفضة والبلاديوم والبلاتين اليوم

ومن بين أسعار المعادن النفِيْسة غير الذهب، تراجعت عقود الفضة خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.07٪، وسجلت نحو 19.860 دولار للأوقية، وانخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.56٪، وسجلت نحو 1888.00 دولار للأوقية.

كَمْا انخفضت عقود المعادن البلاتينية بنسبة 2.51٪ وسجلت حوالي 872.60 دولار للأوقية.