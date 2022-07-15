أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الجمعة 15 يوليو 2022.. هبوط مستمر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات مساء الجمعة 15 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع أسعار المعدن “الثمين” عالميا.

ويحتل لبنان المرتبة العشرين عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي نحو 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 29.400 ليرة للشراء و 29.450 ليرة للبيع، مقابل 29.250 ليرة للشراء و 29.300 ليرة للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات ليلة الجمعة إلَّى 82.888 ألف ليرة (54.80 دولار)، مقابل 83.203 ألف ليرة (55.02 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس، بحسب “سعر الذهب”. منصة اليوم “لمتابعة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الجمعة إلَّى 62.167 ألف ليرة (41.10 دولار)، مقابل 62.403 ألف ليرة (41.26 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 48352 ألف ليرة (31.97 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 41444 ألف ليرة (27.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، فِيْ لبنان، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلَّى مستوى 72.529 ألف ليرة (47.95 دولار)، مقابل 72.804 ألف ليرة (48.14 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.577 مليون ليرة (1704 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 580229 ألف ليرة (383.61 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وظلت على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية. انخفض البلاتين بنحو 6.4 ٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.