أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الجمعة 2 سبتمبر 2022.. صعود مفاجئ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا مقابل تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلَّى مستوى 83.342 ألف جنيه (55.11 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب بشكل يومي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة، فِيْ لبنان مساء الجمعة، ليرتفع إلَّى مستوى 62508 ألف ليرة (41.33 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 48617 ألف ليرة (32.15 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 41671 ألف ليرة (27.55 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، ليرتفع إلَّى مستوى 72.926 ألف ليرة (48.22 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.591 مليون ليرة (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 583.410 ألف ليرة (385.75 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.