أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الجمعة 22 يوليو 2022.. مكاسب جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات الجمعة 22 يوليو 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات الصباحية اليوم إلَّى نحو 83.480 ألف ليرة (55.30 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، حيث وصل إلَّى مستوى 73.047 ألف ليرة (48.39 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62611 ألف ليرة (41.47 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48697 ألف ليرة (32.26 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات الصباحية، الى نحو 2.596 مليون ليرة (1720 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 584.376 ألف ليرة (387.08 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى من أجل كبح الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1714.72 دولار للأوقية.

تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

لا يزال الذهب يتجه نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى فِيْ ستة أسابيع، مرتفعًا بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1714.90 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

وقال إدوارد مائير المحلل لدى ED&F Capital Markets “الذهب فِيْ اتجاه هبوطي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حَقيْقَة أن التوقعات التضخمية آخذة فِيْ الانخفاض”.

انضم البنك المركزي الأوروبي مع نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع يوم الخميس، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال مئير “ننتظر معرفة مدى تشديدهم فِيْ أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة أو أنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة، فسيكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الذهب.”

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ ثمانية أشهر، فِيْ أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3٪ إلَّى 873.92 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2٪ إلَّى 1895.86 دولارًا للأوقية.