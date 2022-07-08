أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الجمعة 8 يوليو 2022.. تحرك عكس التيار

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات الجمعة 8 تموز / يوليو 2022، رغم صعود “النفِيْس” عالمياً مقابل تراجع الدولار والسندات.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الجمعة، متراجعا إلَّى 84.600 ألف ليرة (55.98 دولار)، مقابل 84.632 ألف ليرة (55.97 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس، بحسب الصحيفة. منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الجمعة، إلَّى 63451 ألف ليرة (41.99 دولاراً)، مقابل 63.475 ألف ليرة (41.98 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.350 ألف ليرة (32.66 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 42300 ألف ليرة (27.99 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، فِيْ لبنان، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلَّى 74.027 ألف ليرة (48.98 دولار)، مقابل 74.055 ألف ليرة (48.98 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.631 مليون ليرة (1741 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 592،213 ألف ليرة (391.87 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.