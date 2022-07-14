أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الخميس 14 يوليو 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الخميس 14 تموز 2022، تزامنا مع تراجع أسعار المعدن “الثمين” عالميا.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، اليوم الخميس، إلَّى 29250 ليرة للشراء، 29300 ليرة للبيع، مقابل 29350 ليرة للشراء و 29400 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الخميس إلَّى 83.203 ألف ليرة (55.02 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الخميس إلَّى 62.403 ألف ليرة (41.26 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48.535 ألف ليرة (32.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 72.804 ألف ليرة (48.14 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات مساء الخميس نحو 2.587 مليون ليرة (1711 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 582.432 ألف ليرة (385.12 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ يوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع التوقعات بشأن الذهب بالفعل بفعل مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سوف يلجأ إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب الفوري 1 بالمئة إلَّى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للذهب فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلَّى 1717.70 دولار.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 4 عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.

وتراجعت الفضة الفورية 1.1 بالمئة إلَّى 18.98 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.5 بالمئة إلَّى 841.96 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 149.43 دولار.