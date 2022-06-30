أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الخميس 30 يونيو 2022.. صعود قوي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات الخميس 30 يونيو 2022، رغم استقرار “الثمين” عالميا وسط ترقب لأسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 88.978 ألف ليرة (58.41 دولار)، مقابل 88.269 ألف ليرة (58.41 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب موقع “lebanon.gold-price-“. اليوم ”منصة لمراقبة أسعار الذهب خلال اليوم فِيْ لبنان. .

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 66.735.000 ليرة (43.81 دولار)، مقابل 66203 ألف ليرة (43.81 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.904 ألف ليرة (34.07 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 44489 ألف ليرة (29.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21 فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 77.858 ألف ليرة (51.11 دولار)، مقابل 77.237 ألف ليرة (51.11 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.767 مليون ليرة (1817 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 622.863 ألف ليرة (408.87 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب معظم الوقت يوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2022 حيث ردع أداء الدولار المثير للإعجاب المستثمرين.

بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1817.01 دولارًا للأوقية. تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي قليلاً إلَّى 1816.90 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي وانخفضت بنسبة 6.2٪ هذا الربع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ City Index، إن ارتفاع العوائد والدولار الأمريكي لعبوا دورًا فِيْ ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلَّى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن سيئًا للغاية.

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلَّى 20.80 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عَنّْد 917.18 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.9٪ إلَّى 179.88 دولارًا.