أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان الخميس 7 يوليو 2022.. هبوط “غير متوقع”

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات الخميس 7 يوليو 2022، على الرغم من صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى مستوى 84.632.000 ليرة (55.97 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان عَنّْد مستوى 63.475 ألف ليرة (41.98 دولار)، مقارنة بتداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49369 ألف ليرة (32.65 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 42316 ألف ليرة (27.99 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 74.055 ألف ليرة (48.98 دولار)، مقارنة بنهاية تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.632 مليون ليرة (1741 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 592.439 ألف ليرة (391.83 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بشكل طفِيْف، وقام بعض المستثمرين بالشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هُوت الأسعار دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلَّى 1742.63 دولار للأوقية بحلول 1057 بتوقيت جرينتش.

انخفض المعدن النفِيْس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ مارس الماضي، للسيطرة على التضخم المفرط، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تولد عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (فِيْ الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلَّى السوق”.

“يحصل الذهب أيضًا على بعض الدعم من التصحيح فِيْ الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يقابله جزئيًا ارتفاع طفِيْف فِيْ عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.”

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما اقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عاما فِيْ الجلسة السابقة.

أسعار المعادن الأخرى

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ العقود الفورية 0.8 بالمئة إلَّى 19.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلَّى 870.95 دولارًا، وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلَّى 1960.36 دولارًا.