أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 10 سبتمبر 2022.. هبوط مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات السبت 10 سبتمبر 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” عالمياً أول زيادة أسبوعية خلال شهر.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 82،884 ألف ليرة (55.24 دولارًا)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق)، إلَّى مستوى 72.525 ألف ليرة (48.34 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62164 ألف ليرة (41.43 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 48349 ألف ليرة (32.08 دولاراً).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ لبنان

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 2.578 مليون ليرة (1718 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات عيار 21) نحو 580204 ألف ليرة (386.72 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، قلصت أسعار الذهب مكاسبها عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع ضعف الدولار وتوقع آفاق السياسة النقدية فِيْ الولايات المتحدة.

فشل المعدن الثمين فِيْ الحفاظ على مكاسبه التي تجاوزت 1٪ خلال تداولات الجمعة، بعد تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن تشديد السياسة النقدية.

قال عضو مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي كريستوفر والر إنه يتوقع ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وقال رئيس بنك سانت لويس الفِيْدرالي جيمس بولارد إنه أصبح أكثر دعمًا للزيادة الثالثة على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول أن البنك ملتزم بجهُوده لوقف تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة، مشيرًا إلَّى الحاجة المستمرة لاتخاذ إجراءات قوية وسريعة بشأن السياسة النقدية.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.5٪ أو 8.40 دولار لتصل إلَّى 1728.60 دولار للأوقية عَنّْد التسوية، بعد أن وصلت إلَّى 1740 دولارًا فِيْ التعاملات فِيْ وقت سابق.

وفِيْ مجمل تداولات الأسبوع الماضي، ارتفعت عقود المعادن الثمينة بنسبة 0.3٪، وهِيْ أول زيادة أسبوعية خلال شهر.