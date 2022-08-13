أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 13 أغسطس 2022.. خسائر جديدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، يوم السبت 13 آب 2022، بالتوازي مع عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان، إلَّى 87651 ألف ليرة (58.04 دولار)، مقابل 88.044 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى نحو 76696 ألف ليرة (50.78 دولاراً) مقابل 77.040 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى نحو 65.739 ألف ليرة (43.53 دولار)، مقابل 66.034 ألف ليرة أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 51130 ألف ليرة (33.86 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.725 مليون جنيه (1805 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 613.569 ألف ليرة (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

يأتي أداء أسعار المعدن الأصفر مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.3٪ خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل أطول ارتفاع أسبوعي منذ ديسمبر 2022.