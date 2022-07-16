أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 16 يوليو 2022.. ارتفاع جديد لعيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال التداولات المسائية ليوم السبت 16 يوليو 2022، رغم تسجيل “النفِيْس” خسائر أسبوعية بلغت 2.2٪ عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 83146 ألف ليرة (54.97 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) ليصل إلَّى مستوى 72754 ألف ليرة (48.10 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 62360 ألف ليرة (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 48.502 ألف ليرة (32.07 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 2.586 مليون ليرة (1710 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 582.034 ألف ليرة (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف عَنّْد انتهاء جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية منذ ما يقرب من 4 سنوات.

شهد المعدن الثمين خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

كشفت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو الماضي، متجاوزة التوقعات عَنّْد 0.9٪، كَمْا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك “ميتشيجان” عَنّْد 51.1 نقطة فِيْ القراءة الأولية لشهر يوليو، خلافًا للتوقعات التي كانت قد ارتفعت. انخفض إلَّى 49 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1٪، أو 2.20 دولار، لتصل إلَّى 1703.60 دولار للأوقية عَنّْد الاستقرار، بانخفاض 2.2٪ فِيْ إجمالي الأسبوع الماضي.