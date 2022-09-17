أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 17 سبتمبر 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات السبت 17 سبتمبر 2022، على الرغم من العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وتسوق أسواق الذهب العالمية أجازة أسبوعية اليوم وغدا.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 80566 ليرة (53.92 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان اليوم إلَّى 70497 ليرة (47.18 دولار).

وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم فِيْ لبنان إلَّى 60425 ليرة (40.44 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ لبنان

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان إلَّى 2505.597 ليرة (1677 دولارا).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات عيار 21) 563.974 ليرة (377.45 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع توقف ارتفاع الدولار.

لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار، لتحقق أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلَّى 1672.48 دولار للأوقية بحلول 1808 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

وتراجع الذهب بنحو 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة ولم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.