أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 2 يوليو 2022.. عيار 21 يقفز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات مساء السبت 2 يوليو 2022، تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً فِيْ احتياطي الذهب، بحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (323.1 طن)، إذ يمتلك 286.8 طن، أي حوالي 10 ملايين أوقية، بقيمة. 17 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان إلَّى مستوى 88.169 ألف ليرة (58.33 دولار)، مقابل 87.858 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى مستوى 66128 ألف ليرة (43.75 دولار)، مقابل 65895 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.432 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 44.085 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 77150 ألف ليرة (51.04 دولار) مقارنة بـ 76878 ألف ليرة بنهاية تعاملات الجمعة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.742 مليون ليرة (1814 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 617.199 ألف ليرة (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع صعود الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

أدت السياسات النقدية القوية من البنوك المركزية الرئيسية والدولار القوي إلَّى إبعاد المستثمرين عَنّْ السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب إلَّى أقل من 1800 دولار للأوقية خلال التعاملات، قبل أن تقلص خسائرها مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

فِيْ نهاية جلسة الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – تسليم أغسطس – بنسبة 0.3٪، ليصل إلَّى مستوى 1801.50 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى إغلاق لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ فبراير 2022.

خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.6 فِيْ المائة.

سجل المعدن الأصفر خسارته الشهرية الثالثة على التوالي فِيْ يونيو، بعد أن هبط بنسبة 2.2٪ بما يعادل 41 دولارًا، وانخفض بنسبة 7.5٪ (146.5 دولارًا) فِيْ الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة تزيد عَنّْ 1.2٪ فِيْ النصف الأول. عام 2022.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1٪ ليصل إلَّى 1804.56 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم يوليو – بنسبة 3.1 ٪ إلَّى 19.71 دولارًا للأوقية.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.8٪، ليسجل 889.79 دولارًا للأوقية، فِيْما ارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.49٪، عَنّْد 159.33 دولارًا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.7٪، ليصل إلَّى 105.380 نقطة.