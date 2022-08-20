أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 20 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان خلال تداولات السبت 20 آب 2022 مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان بنحو 85157 ألف ليرة (56.23 دولار)، مقابل 85252 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) بنحو 74.514 ألف ليرة (49.20 دولار)، مقابل 74.597 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان، عَنّْد مستوى 63،869 ألف ليرة (42.17 دولار)، مقابل 63،940 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم». متخصصون فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49675 ألف ليرة (32.80 دولار)، مقابل 49.730 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 2.648 مليون ليرة (1749 دولارا)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 596.115 ألف ليرة (393.59 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الجمعة، نهاية أسبوع التداول، لتسجل أول خسارة أسبوعية فِيْ شهر.

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، متراجعًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.