أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 23 يوليو 2022.. صعود جديد

ارتفعت اسعار الذهب اليوم فى لبنان خلال تعاملات يوم السبت 23 يوليو 2022 تزامنا مع ارتفاع الاسعار العالمية فى الاغلاق الاخير.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان 84.105 ألف ليرة (55.57 دولار) مقابل 83.480 ألف ليرة (55.30 دولار) أمس.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 73،594 ألف ليرة (48.63 دولار)، مقابل 73047 ألف ليرة (48.39 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 63.080 ألف ليرة (41.68 دولار) مقابل 62.611 ألف ليرة (41.47 دولار) خلال تعاملات أمس الجمعة، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة. فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 49062 ألف ليرة (32.42 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

وصل سعر الأونصة فِيْ لبنان اليوم إلَّى 2.615 مليون ليرة لبنانية (1728 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان نحو 588.750 ألف ليرة (389.02 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار المعادن الثمينة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام الخميس الماضي، عَنّْدما وصلت إلَّى 1680.25 دولار للأوقية، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 1.3٪.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1727.64 دولارًا للأوقية، بينما سجل تعافِيًْا فِيْ المعاملات الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 0.8٪ ليصل إلَّى 1745.3 دولارًا للأوقية.