أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان السبت 6 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ لبنان، السبت 6 آب 2022، تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب العالمية.

ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية فِيْ احتياطي الذهب باحتياطي 286.8 طن، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

سعر الذهب اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ لبنان ليسجل 86870 ألف ليرة (57.15 دولار) مقابل 86620 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ لبنان (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 76،013 ألف ليرة (50،01 دولار)، مقابل 75،795 ألف ليرة، فِيْ ختام تعاملات اليوم السابق.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ لبنان إلَّى 65154 ألف ليرة (42.86 دولار) مقابل 64966 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب منصة «سعر الذهب اليوم» المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ لبنان، سجل سعر الجرام من الذهب عيار 14 قيراط نحو 50675 ألف ليرة (33.34 دولاراً) مقابل 50529 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ لبنان

سجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ لبنان نحو 2.701 مليون ليرة (1777 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ لبنان 608106 ألف ليرة (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية أسبوع التداول (الجمعة)، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.9٪، أي ما يعادل 15.70 دولارًا، ليسجل مستوى 1791.20 دولارًا للأونصة.

واختتمت أسعار الذهب تعاملات الخميس، بارتفاع أكثر من 30 دولارًا، لتتجاوز مستوى 1800 دولار للأوقية، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9٪ إلَّى 1775.84 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 1.5٪، عَنّْد 19.82 دولار للأوقية.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.2٪ ليسجل 933.19 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 2.9٪ عَنّْد 2129.85 دولارًا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.8٪، ليصل إلَّى 106.885 نقطة.