أسعار الذهب اليوم فِيْ ليبيا السبت 23 يوليو 2022.. طلب محدود

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ ليبيا خلال تداولات مساء السبت 23 يوليو 2022، على الرغم من ارتفاع مؤشر “النفِيْس” عالميا بنسبة 1.4٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ ليبيا

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ ليبيا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 270.12 ديناراً (55.57 دولاراً).

وانخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ ليبيا (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 236.36 ديناراً (48.63 دولاراً).

وانخفض أيضا متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ ليبيا إلَّى نحو 202.59 دينارا (41.68 دولارا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ ليبيا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 157.57 ديناراً (32.42 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ ليبيا

وسجل سعر أوقية اليوم فِيْ ليبيا، خلال التعاملات المسائية، نحو 8،401 ألف دينار (1،728 دولاراً).

وسعر جنيه الذهب اليوم فِيْ ليبيا (8 جرامات عيار 21) قرابة 1.891 ألف دينار (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد اختتام جلسة تداول الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع) بعد البيانات الاقتصادية، لتحقق مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع متتالية من التراجع.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، إضافة إلَّى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عَنّْد 2.81٪.

وكشفت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات فِيْ الولايات المتحدة سجل انكَمْاشًا هذا الشهر لأول مرة منذ يونيو 2022، مع انخفاض حاد فِيْ أداء نشاط الخدمات.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي.

ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس 0.8٪ أو 14 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1727.40 دولارًا للأوقية عَنّْد التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 1.4٪ خلال إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.